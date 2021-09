Patrícia Poeta faz cirurgia emergencial e desabafa: ‘Ainda não estou 100%, mas vou ficar bem’

Apresentadora se pronunciou nas redes sociais para falar sobre cirurgia nas amígdalas e agradecer pelas mensagens de apoio

Patrícia Poeta revelou nesta segunda-feira, 6, em suas redes sociais, que está há uma semana internada por complicações nas amígdalas. No texto, a apresentadora afirmou que passou por uma cirurgia emergencial e delicada. “Queridos, tenho recebido muitas mensagens carinhosas de vocês. Em primeiro lugar, obrigada pela preocupação. Dormi muito nesses últimos dias, em função da anestesia geral e dos remédios que tenho tomado. Por isso não conseguia responder”, afirmou a jornalista. “Meu post é só uma forma de retribuir esse carinho. Estou internada desde a semana passada porque precisei passar por uma cirurgia de emergência e bem complicada nas amígdalas. Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso… Mas vou ficar bem. Obrigada pelas boas energias e orações. Nos vemos em breve”, concluiu. Nos comentários, a também jornalista e apresentadora Fátima Bernardes deixou uma mensagem de apoio a Patrícia: “Estou na torcida por sua melhora. Conte com minhas orações. Você vai ficar bem. E logo estará de volta fazendo o que gosta.” Além da apresentadora do Encontro, atores como Marcelo Serrado e Ary Fontoura desejaram melhoras para Poeta.