Catálogo musical de David Bowie é vendido por R$ 1,4 bilhão a empresa

Todas as canções do roqueiro agora pertencem à Warner Chapel Music; outros negócios do tipo ocorreram recentemente

LUIZ ALONSO/ESTADÃO CONTEÚDO David Bowie morreu em 2016, vitimado por um câncer



Os direitos de todas as obras musicais de David Bowie tem um novo dono: a Warner Chapel Music. A empresa anunciou nesta segunda, 3, ter adquirido todo o catálogo do roqueiro. Embora a Warner não tenha revelado os termos financeiros do acordo, a revista ‘Variety’ assegura que o negócio girou em torno de US$ 250 milhões, ou R$ 1,4 bilhão. Os direitos incluem canções como ‘Changes’, ‘Life on Mars?’ ‘Space Oddity’ e outras da carreira de seis décadas de Bowie. “Estamos imensamente orgulhosos de termos sido escolhidos como guardiões da herança de David Bowie, um catálogo com o que há de mais revolucionário, influente e duradouro na história da música”, afirmou Guy Moot, diretor da empresa. O astro completaria 75 anos no próximo dia 8 de janeiro, e sua morte chegará a seis anos no dia próximo dia 10. Outros negócios parecidos ocorreram recentemente: em dezembro, Bruce Springsteen anunciou ter vendido seu catálogo para a Sony por cerca de US$ 500 milhões, ou R$ 2,8 bilhões; em outubro, Tina Turner, de 81 anos, vendeu seus direitos musicais para o grupo alemão BMG. Em 2020, Bob Dylan, de 80 anos, vendeu seu catálogo para a Universal Music por cerca de US$ 300 milhões, ou R$ 1,5 bilhão.