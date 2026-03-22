Chappell Roan se pronuncia após acusação de Jorginho: ‘Eu sequer vi a criança’

Segundo a artista o mal-entendido não partiu de uma ordem sua

Allison Dinner/EFE/EPA Segundo Chappell Roan, o segurança envolvido não pertencia à sua equipe pessoal



Após ser alvo de críticas pesadas por um suposto tratamento ríspido contra a filha de Jorginho, jogador do Flamengo, a cantora norte-americana Chappell Roan usou seus Stories no Instagram para apresentar sua versão dos fatos e tentar selar a paz. “Eu sequer vi a criança”, disse a artista diretamente de sua cama e com tom de voz calmo. O vídeo foi publicado nesta domingo (22).

Segundo Chappell Roan se o mal-entendido não partiu de uma ordem sua. A cantora, que recentemente virou manchete por pedir limites e privacidade aos fãs, surpreendeu ao adotar uma postura empática e defensiva em relação à família do jogador.

“Vou contar a minha versão da história. Eu sequer vi a mãe e a criança. Ninguém veio até mim e ninguém me incomodou”, afirmou a artista.

Segundo a cantora, o segurança envolvido não pertencia à sua equipe pessoal. Chappell sugeriu que a intervenção foi uma iniciativa isolada da segurança do local ou de terceiros, classificando a atitude como injusta. “É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções”, pontuou. Ela reforçou que não “odeia crianças” e que o cenário descrito por Jorginho a deixou triste.

“Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso”, finalizou a voz de “Good Luck, Babe!”.

Relembre o caso

A confusão teve início no sábado (21) durante o café da manhã em um hotel de luxo em São Paulo, onde Chappell estava hospedada para sua apresentação no Lollapalooza Brasil. Segundo o relato de Jorginho, sua mulher, Catherine Harding, e a criança de 11 anos (filha biológica do ator Jude Law) estavam no local quando a criança reconheceu a artista. O jogador afirmou que a menina apenas sorriu à distância, mas foi abordada de forma “agressiva e desproporcional” por um segurança, que a acusou de assédio e desrespeito, levando-a às lágrimas.

A reação do jogador foi imediata e dura, chegando a declarar que “sem os fãs, ela [Chappell] não seria ninguém”.

*Com informações do Estadão Conteúdo