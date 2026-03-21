Jorginho, do Flamengo, critica Chappell Roan e acusa cantora de desrespeitar sua filha

Segundo o jogador, segurança da artista foi extremamente grosso com a esposa e a filha após a criança reconhecê-la: ‘Não merece carinho dos fãs’

POOL PELAEZ BURGA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO PER - LIBERTADORES/PALMEIRAS X FLAMENGO/FINAL - ESPORTES - Jorginho, do Flamengo, na partida entre Palmeiras e Flamengo válida pela final da Copa Libertadores 2025, realizada no Estádio Monumental de Lima, no Peru, neste sábado, 29. 29/11/2025 - Foto: POOL PELAEZ BURGA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO



O jogador do Flamengo, Jorginho, usou as redes sociais para contar uma situação chata que viveu neste sábado (21) em São Paulo. O atleta acusou a cantora Chappell Roan, que é uma das headliner do Lollapalozza, de desrespeitar sua filha. Segundo o jogador, sua esposa e filha, que estão hospedadas no mesmo hotal que a artista, encontraram a cantora durante o café da manhã e o segurança de Roan foi desrespeitoso com sua família após a artista ser reconhecida.

“Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. […] Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora e olhou para confirmar que era ela“, escreveu, ao explicar o ocorrido.

Segundo Jorginho, depois desse episódio, “um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva” com a esposa e a filha, dizendo para a mãe que ela “não deveria permitir que a minha filha “desrepeitasse” ou “assediasse” outras pessoas”.

O jogador ainda informou que o segurança disse que iria fazer uma reclamação contra elas no hotel. “Convivo há muitos anos com o futebol, com exposição e sei respeitar os meus limites. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém”, escreveu. Jorginho ainda reforçou que sem os fãs Chappel Roan não seria niguém. “Ela não merece o carinho de vocês”, escreveu o jogador, que também publicou uma foto da filha com o cartaz que tinha feito para a artista.