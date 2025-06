Chico Buarque se recupera bem de cirurgia cerebral, diz médico

Procedimento foi realizado para tratar uma condição de hidrocefalia; sintoma que motivou a investigação inicial foi um leve desequilíbrio

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Hidrocefalia, que afeta a circulação do líquido cefalorraquidiano, foi provocada pelo acúmulo desse líquido nos ventrículos do cérebro



Chico Buarque, aos 80 anos, passou por uma cirurgia cerebral no Hospital Copa Star, localizado no Rio de Janeiro, para tratar uma condição de hidrocefalia. O neurocirurgião Paulo Niemeyer, responsável pelo procedimento, informou em entrevista ao O Globo que o cantor e compositor está se recuperando de forma satisfatória. “Já saiu da cama, anda pelo quarto normalmente. A alimentação é livre, sem restrições. Restrições aos familiares mais próximos, como a mulher e os filhos. Prefiro que ele amplie as visitas só quando voltar para casa. A alta deverá ser na quinta-feira agora”, disse.

A hidrocefalia, que afeta a circulação do líquido cefalorraquidiano, foi provocada pelo acúmulo desse líquido nos ventrículos do cérebro, resultando em um aumento da pressão intracraniana. O procedimento cirúrgico realizado consistiu na colocação de uma válvula que se conecta a um cateter, permitindo o escoamento do líquido em excesso. O sintoma que motivou a investigação inicial foi um leve desequilíbrio, algo comum na faixa etária do artista.

O médico Paulo Niemeyer ressaltou que, apesar de a técnica cirúrgica utilizada ser a mesma de anos anteriores, houve avanços significativos nos equipamentos. As válvulas atualmente disponíveis são mais sofisticadas e apresentam um funcionamento mais regular, o que contribui para a eficácia do tratamento. A expectativa é que Chico Buarque receba alta na próxima quinta-feira, permitindo que ele retome suas atividades cotidianas.

Publicado por Fernando Dias