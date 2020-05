‘Chromatica’ tem a maior estreia da história no Spotify Brasil

Reprodução/Twitter Em apenas 24h no País, o álbum teve mais de 7 milhões de streams



O novo álbum “Chromatica” de Lady Gaga mal estreou e já chegou com tudo! O disco bateu recordes e teve a maior estreia da história do Spotify Brasil.

Em apenas 24h no País, o álbum teve mais de 7 milhões de streams. Gaga, inclusive, desbancou Anitta. Confira o ranking com as maiores estreias:

1. Lady Gaga, “CHROMATICA” – 7.6m

2. Anitta, “KISSES” – 4.3m

3. Tiago Iorc, “Reconstrução” – 3.7m

O sexto álbum de estúdio de Lady Gaga foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. O projeto deveria sair em abril, mas foi adiado para o dia 29 de maio. Na época, Gaga disse que não gostaria de lançar um disco “com tudo o que está acontecendo”, mas acredita que “a arte seja uma das coisas mais fortes para nos dar alegria e curar uns para os outros.”

Antes de seu lançamento oficial, “Chromatica” teve três singles divulgados: “Stupid Love“, “Rain On Me“, com Ariana Grande; e “Sour Candy“, com o grupo k-pop BLACKPINK, lançado apenas um dia antes da coletânea. No total, são 16 novas faixas, que ainda conta com Elton John numa faixa dançante.