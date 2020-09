Com Gil e Novos Baianos, Coala Festival divulga horários de edição online

Por causa da pandemia, festival de música acontece no dia 12 de setembro totalmente online e de graça

Reprodução/Instagram/coalafestival Gilberto Gil cantará com filho e netos em edição online do festival de música



A 7ª edição do Coala Festival acontece no sábado (12) totalmente online por causa da pandemia de coronavírus. A transmissão começa às 14h nos canais do YouTube do festival e da TNT. Entre os destaques do line-up, estão Gilberto Gil e o trio Gilsons, que é formado pelo filho do cantor, José Gil, e seus netos Francisco e João Gil, Novos Baianos prestando homenagem a Moraes Moreira, Nego Bala, MC Tha e Maruana Aydar. Com oito horas de duração, o evento é gratuito e contará ainda com DJs entre os shows.

Veja os horários dos shows:

14h: Abertura Coala

14h05: Show 1 – Mariana Aydar e Mestrinho

14h50: DJ Set 1 – Mary G

15h30: Show 2 – MC Tha e Rico Dalasam

16h15: DJ Set 2 – Shaka x EB

16h55: Show 3 – Novos Baianos

18h15: DJ Set 3 – Cinara

18h55: Show 4 – Nego Bala

19h40: DJ Set 4 – Ubuntu

20h20: Show 5 – Gilberto Gil + Gilsons

Serviço

Coala Festival 2020 – transmitido ao vivo e de graça nos canais do Coala.FSTVL e da TNT no YouTube

Data: 12 de setembro, a partir das 14h

Site oficial: http://www.coalafestival.com.br