Integrantes de ‘A Fazenda 2020’ vão de MC a jornalista; veja todos

Décima segunda edição do programa estreou na noite de terça-feira (8)

Reprodução/Instagram/record Luiza Ambiel, Lipe Ribeiro, MC Mirella e Fernandinho Beat Box são alguns dos integrantes do reality show da Record



“A Fazenda 12” começou na noite de terça-feira (8) e surpreendeu com alguns nomes de peões que ainda não estavam no radar dos fãs. Entre os mais cotados, foram confirmadas as participações da ex-panicat Carol Narizinho e de JP Gadelha, que participou da primeira edição do “The Circle Brasil” no início do ano. As surpresas ficaram para Fernandinho Beat Box, conhecido pelas parcerias com Marcelo D2, e Mateus Carrieri, participante da primeira “Casa dos Artistas”, em 2001.

Confira todos os integrantes de “A Fazenda 2020”:

Lipe Ribeiro

Ex-participante do “De Férias com o Ex” já era um dos nomes esperados pelo público e virou peão em “A Fazenda 12”. No programa da MTV, Lipe ficou conhecido como “boy lixo” pelo seu comportamento machista.

Carol Narizinho

A ex-panicat também estava entre as possibilidades de virar peoa e foi confirmada na atração da Record. Em 2019, a modelo viralizou com um vídeo em que corria atrás de Neymar com uma amiga.

Fernandinho Beat Box

Uma das grandes surpresas de “A Fazenda 12”, o MC e DJ ficou conhecido por trabalhar com Marcelo D2 e agora integra o elenco de “A Fazenda 12”.

Stéfani Bays

A influencer também ficou conhecida no “De Férias com o Ex”, onde ganhou fama de treteira porque não foge de um bate-boca. Stéfani prometa ser um dos destaques desta edição no reality show.

Lucas Cartolouco

O jornalista esportivo é ex-Globo e conhecido pelo jeito excêntrico, mas bem-humorado com as torcidas de futebol de todo o país. Agora vai ter que evitar A Roça em “A Fazenda 12”.

Biel

Cantor que praticamente tem polêmica em seu sobrenome, Biel vê na “Fazenda” uma oportunidade de reconstruir sua imagem e carreira com o público.

Luiza Ambiel

Eterna musa do banheiro do Gugu, a participação de Luiza também surpreendeu, pois não era especulada pelos fãs. Ela foi colega de Mateus Carrieri na primeira edição da “Casa dos Artistas”.

Mateus Carrieri

Galã dos anos 80 e 90, Carrieri ressurge na TV como peão em “A Fazenda 12”. Já fez dezenas de novelas, além de filmes pornôs e até saiu na G Magazine.

Jakelyne Oliveira

A modelo é ex-Miss Brasil e chegou perto de conquistar o título de Miss Universo. Agora, terá que catar muito feno para evitar A Roça em “A Fazenda”.

Tays Reis

A cantora ficou conhecida quando integrava a banda Vingadora e emplacou o hit “Metralhadora”, música-chiclete de carnaval.

Lucas Selfie

Apresentador e humorista Lucas Selfie foi estagiário no antigo Pânico na Band e agora reforça o elenco de “A Fazenda 12”.

Lidi Lisboa

A atriz Lidi Lisboa já faz parte da Record com participações em diversas novelas, incluindo “Escrava Mãe” e “Jezebel”. Na Globo, ela fez “Malhação” e “Cheias de Charme”.

JP Gadelha

O bombeiro ficou conhecido por participar no “The Circle Brasil”, reality show da Netflix que foi ao ar no início do ano. O galã costuma ser da paz, mas não foge de uma briga e promete agitar “A Fazenda”.

Raissa Barbosa

Vice-campeã do Miss Bumbum, Raissa agora é peoa na edição 2020 de “A Fazenda”.

MC Mirella

A funkeira promete causar em “A Fazenda 12” e é dona do hit “Quer mais”, parceria com a Pocah. Nas redes sociais, Mirella é conhecida pelas fotos sensuais que compartilha.

Rodrigo Moraes

Apresentador do YouTube e palestrante motivacional, Rodrigo agora é integrante de “A Fazenda 12”.

Juliano Ceglia

Também jornalista esportivo, Juliano é apresentador e até já fez ponta em novelas. Casado e pai de dois filhos, o peão precisará de força para encarar a edição da “Fazenda 2020”.

Mariano

O sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz e intérprete do hit “Camaro Amarelo”, foi revelado como peão horas antes pela produção da “Fazenda”. Mariano já participou como comentarista do reality “Soltos em Floripa”, do Prime Video.

Victoria Villarim

Bailarina e ex-noiva de Eduardo Costa, Victoria foi a segunda participante a ser revelada em “A Fazenda 12” horas antes do início do programa.

Jojo Todynho

A funkeira Jojo Todynho foi a primeira integrante a ser confirmada em “A Fazenda 2020” e promete agitar o curral, já que é conhecida por se envolver em discussões acaloradas.