Com headliners de peso, Rock in Rio tem shows de Demi Lovato e Justin Bieber em noite de pop

Shows deste domingo foram antecipados, com Demi tocando às 20h35 e Bieber entrando às 23h

ANGELA WEISS / AFP Justin Bieber se apresenta neste domingo no Rock in Rio



A noite deste domingo, 4, no Rock in Rio vai ter dois headliners de peso. Demi Lovato se apresenta no palco Mundo às 20h35 com sua turnê ‘Holy Fvck’, que já passou por São Paulo e Belo Horizonte e levou os fãs à loucura. Já Justin Bieber se apresenta no palco principal do festival em meio a boatos de cancelamento dos shows na capital paulista, marcados para os dias 14 e 15 de setembro, no Allianz Parque, e dos show no Chile e na Argentina. Até o momento, os eventos estão mantidos. Além disso, a produção adiantou o horário de apresentação do cantor para as 23h – normalmente, os shows principais do festival começam por volta da meia-noite. Desse modo, todos os outros shows do palco Mundo e do Sunset foram antecipados. O dia das apresentações de Demi e Justin foi o primeiro a esgotar quando as vendas abriram, durando apenas 12 minutos no site. Além deles, a brasileira Iza também faz show no palco Mundo, às 18h25. Quem abre o dia do palco principal é o Jota Quest, às 16h15, substituindo o trio de rapper Migos, que cancelou o show a poucos dias do festival.