Justin Bieber e Demi Lovato são confirmados como atrações do Rock In Rio 2022

Estrelas do pop foram primeiros cantores a serem anunciados pela organização do festival, que foi adiado por conta da pandemia de Covid-19

Reprodução/Instagram @justinbieber e @ddlovato Cantores se apresentarão no mesmo dia do festival



O cantor Justin Bieber e a cantora Demi Lovato foram confirmados como primeiras atrações da edição do Rock In Rio de 2022. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 10, e confirmou que os dois irão se apresentar no dia 4, na terceira noite do festival. No momento, o evento está marcado para acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. O festival estava previsto para acontecer este ano, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19 e o impedimento da realização de eventos de larga escala. Os dois artistas são estrelas do pop e somam diversos sucessos lançados ao longo de suas carreiras. Bieber, que se tornou o artista mais jovem a colocar 100 músicas nas primeiras posições das paradas, alcançou a primeira posição na Billboard Hot 100 pela segunda vez em oito meses após sua colaboração com Kid Laroi na música “Stay”. Lovato, por sua vez, é um dos artistas da música de maior sucesso da atualidade e que fez sua estreia no Rock in Rio Lisboa, em 2018. Em 2017, seu single “Sorry Not Sorry” acumulou mais de 195 milhões de streams e dominou as paradas na época.