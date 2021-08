Rock in Rio 2022 anuncia Iza e Ivete Sangalo para shows no Palco Mundo

Cantoras brasileiras se apresentarão nos dias 4 e 11 de setembro, respectivamente

Reprodução/ Instagram Iza e Ivete já estiveram no line-up do Rock in Rio anteriormente



As cantoras brasileiras Iza e Ivete Sangalo foram anunciadas no line-up do Rock in Rio 2022, que acontece no mês de setembro entre os dias 2, 3 e 4; 8, 9, 10 e 11, no Rio de Janeiro. Ambas se apresentarão no Palco Mundo. Iza se apresentará em 4 de setembro, no mesmo dia em que Justin Bieber e Demi Lovato. Ela se apresentou no Palco Sunset em 2018. Como o palco principal tem quatro apresentações, ainda falta um nome para fechar o primeiro dia de pop. Ivete Sangalo, uma das maiores artistas do país, foi escalada para o último dia do festival, em 11 de setembro. A organização do festival também confirmou o line-up do primeiro dia do festival: o tradicional Dia do Metal. O headliner é a banda Iron Maiden, que também esteve em 2018. Dream Theater, Megadeth e Sepultura + a Orquestra Sinfônia Brasileira fecham as apresentações no Palco Mundo. Todos tinham sido anunciados ainda em 2020.