Nova frente fria deve derrubar temperaturas no Sul e Sudeste; veja previsão

Queda será provocada por uma massa de ar polar que entra no país pelo Rio Grande do Sul

Uma nova frente fria deve provocar queda nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil a partir da próxima sexta-feira, dia 3 de julho.

Conforme a empresa MetSul, o declínio das temperaturas será provocado por uma massa de ar polar que entra no país pelo Rio Grande do Sul, avança até o leste de São Paulo e Rio de Janeiro e também alcança parte do Centro-Oeste ao longo do fim de semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para queda de temperatura entre 3°C e 5°C no período.

O instituto também alertou para o risco de geadas no sul de Santa Catarina, onde os termômetros podem marcar entre 0°C e 3°C, configurando situação de perigo, e no Rio Grande do Sul, onde há risco leve de perdas em plantações.

Os alertas do Inmet entram em vigor à meia-noite de sexta-feira e permanecem válidos até o fim do dia. No caso das geadas, os avisos se encerram às 9h da mesma data.

Segundo a MetSul, a massa de ar frio começa a atingir o Brasil já na quinta-feira (2), pelo Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o sistema avança por toda a Região Sul, provoca queda nas temperaturas no Sudeste, incluindo a cidade de São Paulo, e alcança parte do Centro-Oeste ao longo do fim de semana.

“Uma área de baixa pressão no Atlântico, a leste do Sul do Brasil, deve impulsionar o ar muito frio ainda para áreas mais a leste da Região Sudeste, entre sexta-feira (3) e sábado (4)”, afirma meteorologista Estael Sias.

Ainda conforme a especialista do MetSul, o frio não será tão intenso porque a massa de ar polar estará acompanhada de mais nebulosidade “o que atenua o resfriamento noturno”.

Na capital paulista, a previsão para sexta-feira é de mínima de 10ºC e máxima de 17°C. O dia deve ter sol entre nuvens e períodos de céu nublado. O cenário será semelhante no sábado, com máxima de 16°C, e no domingo (5), quando a máxima deve chegar a 19°C. Ao longo do fim de semana, a previsão é de nebulosidade predominante, com períodos de sol entre nuvens.

Ainda de acordo com a Climatempo, as temperaturas devem voltar a subir na próxima semana, com máximas de até 25°C e tempo mais estável, com predomínio de sol e ocorrência de nevoeiro nas primeiras horas da manhã.