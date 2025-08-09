Corpo de Arlindo Cruz será velado neste sábado na quadra da Império Serrano

Cerimônia seguirá o formato de ‘gurufim’, tradição de origem africana que celebra a vida do falecido com música e bebida para aliviar o luto

TASSO MARCELO/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo de Arlindo Cruz será velado neste sábado, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio



O corpo de Arlindo Cruz será velado neste sábado (9), a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A cerimônia será aberta ao público e seguirá o formato de “gurufim”, uma tradição de origem africana que celebra a vida do falecido com música e bebida para aliviar o luto. O velório se estenderá até as 10h da manhã de domingo (10), com um momento restrito a familiares e amigos próximos. O sepultamento está marcado para as 11h de domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

A saúde de Arlindo Cruz estava debilitada desde 2017, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Na época, ele passou quase um ano e meio internado e, desde então, lidava com as sequelas da doença, que o afastaram dos palcos.

Em comunicado, a família de Arlindo Cruz expressou seu luto: “Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”. A nota agradece o carinho e as orações recebidas ao longo da trajetória do artista e, especialmente, no momento da despedida, ressaltando o “legado imenso para a cultura brasileira” e o “exemplo de força, humildade e paixão pela arte” que ele deixa.

Arlindo Cruz integrou o grupo Fundo de Quintal e se consagrou como compositor de sucessos gravados por grandes nomes como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, e também como cantor em carreira solo. A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do sambista.