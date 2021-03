Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado com Covid-19

Sertanejo apresentou oscilação na saturação de oxigênio e foi internado no Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP

Reprodução/ Instagram Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado com Covid-19



O cantor sertanejo Cristiano, de 32 anos, da dupla com Zé Neto, foi internado na manhã desta quarta-feira, 24, no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto/SP após apresentar complicações da Covid-19. De acordo com comunicado postado nas redes sociais da dupla, Cristiano testou positivo para o vírus há alguns dias, mas apresentou oscilação na sua saturação e a equipe médica recomendou a internação. “Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações”, disse a assessoria. Em junho de 2020, Zé Neto também contraiu a doença, mas se recuperou em casa.