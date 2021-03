Fama internacional: Irmã de Cristiano Ronaldo comenta em post sobre Juliette: ‘Oro por ela’

Kátia Aveiro tem acompanhado o reality brasileiro pelas redes sociais e manifestou sua torcida pela advogada

Reprodução/ Instagram Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, manifestou sua torcida



Juliette está na boca do povo dentro da casa do Big Brother Brasil e fora dele também. Em uma postagem do perfil @gossipdodia, a irmã do jogador português Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, comentou a situação da advogada no reality e disse que ela vive uma “perseguição e bullying”. “Ambiente pesado demais, já nem é entretenimento é obsessão é perseguição é bullying é tudo menos opinião e posicionamento, as famílias desses caras aí devem estar envergonhadas com as figuras ridículas deles. Se eu que não estou lá sinto esse ambiente pesado e essa energia tão ruim dessa gente imagina a Ju. Até já oro por ela para Deus cuidar de tudo no detalhe. E vai cuidar sim”, escreveu no Instagram. De acordo com a página, Kátia acompanha o reality brasileiro por meio das redes sociais. Ela já declarou sua torcida, será que CR7 também assiste o BBB?