Miley Cyrus comemora 15 anos de ‘Hannah Montana’ com carta: ‘Ainda te amo’

Cantora relembrou bastidores da série do Disney Channel que foi uma febre entre adolescentes nos anos de 2006 a 2011 e onde era a protagonista

Reprodução Série 'Hannah Montana' foi um sucesso mundial e ficou no ar de 2006 a 2011



A cantora Miley Cyrus publicou nesta quarta-feira, 24, uma carta em agradecimento e comemoração aos 15 anos do lançamento de ‘Hannah Montana’, a série da Disney Channel que lançou a sua carreira. Em um papel timbrado da série, Miley compartilhou nas redes sociais os bastidores de sua transformação. “Embora você seja considerado um ‘alter ego’, na realidade houve um tempo na minha vida em que você tinha mais da minha identidade em sua luva do que eu em minhas próprias mãos”, diz parte da carta. A cantora ainda afirmou que o tempo que ficou na televisão serviu como um “foguete que me levou à lua + nunca me trouxe de volta”.

Miley tinha 14 anos quando a série estreou na televisão norte-americana em 24 de março de 2006. O show durou até 2011 e levou a artista a gravar seus primeiros discos de sucesso, chegar ao número 1 da Billboard e rodou os Estados Unidos com a turnê “Best of Both Worlds Tour”, em que interpretava ela mesma e Hannah, fazendo 71 shows, além de ser conhecida no mundo todo. Na série ela contracenou com Emily Osment, Mitchell Musso, Jason Earles e seu pai Billy Ray Cyrus, que também era seu pai na tela.

Confira abaixo a carta publicada pela cantora: