Diddy dobra valor de processo milionário contra homem que disse ter vídeo comprometedor

Courtney Burgess teria gravações que mostravam o cantor abusando sexualmente de celebridades, incluindo menores de idade, além de uma foto de Justin Bieber beijando um homem não identificado

John Lamparski/Getty Images/AFP No mês passado, Diddy foi absolvido de acusações graves contra ele



O rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, dobrou o valor de indenização de um processo movido por Courtney Burgess, que afirmou ter gravações comprometedoras do cantor. Diddy alterou a queixa na segunda-feira (11), e agora pede que Burgess lhe pague US$ 100 milhões (cerca de R$ 540,2 milhões, conforme a cotação atual) por “graves danos à reputação”. As informações são do The Hollywood Reporter. Além de Burgess, o advogado do homem, Ariel Mitchell, e a Nexstar, empresa responsável pela NewsNation, que transmitiu a entrevista em que Burgess mencionou as imagens, também são processados pelo rapper. Em setembro e outubro, Burgess e Mitchell teriam mencionado gravações que mostravam o cantor abusando sexualmente de celebridades, incluindo menores de idade. Uma das imagens estáticas mostrada por eles exibia Justin Bieber beijando um homem não identificado, conforme a revista.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O The Hollywood Reporter entrou em contato com os réus, mas não obteve resposta. Burgess disse, durante uma das entrevistas veiculadas pela NewsNation, que as filmagens lhe foram entregues por Kim Porter, ex-mulher de Diddy, antes de morrer em 2018. No mês passado, Diddy foi absolvido de acusações graves contra ele, como tráfico sexual e extorsão, mas considerado culpado por transportar pessoas para fins de prostituição. Ele ainda aguarda a sentença por duas condenações relacionadas a prostituição.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias