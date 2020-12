Djonga faz show para multidão no RJ e é criticado devido à pandemia; veja vídeo

Rapper fez uma apresentação no Baile do VJ e vídeo em que aparece junto com o público sem máscara está bombando nas redes sociais

Reprodução/Instagram/djongador Djonga reuniu uma multidão em um show realizado no Rio de Janeiro



O rapper Djonga está sendo muito criticado nas redes sociais depois que começou a circular no Twitter um vídeo de um show realizado pelo cantor no último fim de semana no Baile do VJ, no Rio de Janeiro. Na gravação, é possível ver que o local está lotado e o rapper aparece cantando no meio da multidão sendo que todos em volta estão sem máscara. “Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por Covid-19. Que bom que o nome do Djonga nas redes é ‘Deus’, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas”, escreveu o seguidor que divulgou o vídeo nas redes sociais. A assessoria de imprensa de Djonga informou à Jovem Pan que ele não vai se pronunciar sobre o assunto.

Por conta desse vídeo, o nome do cantor foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 7. “Me surpreende um mano igual o Djonga fazer uma fita dessa, logo ele tão esclarecido dos problemas de quebrada, sabe como a máquina do sistema funciona, e está lá fingindo que está tudo certo. Periferia tem que ficar é ligeira e se cuidar, porque por nós é só nossa mãe e Deus”, escreveu um seguidor. “Sério que o povo está defendendo o Djonga falando que ele tem que ‘por comida na mesa’? Piada, o cara ganha mais que nós tudo junto”, comentou outro. “Sobre o show de Djonga e outros casos: por favor, não comparem ter que se expor a riscos de contágio para trabalhar, participar de eleição, ir ao médico ou mercado com optar por se expor para ir a um show, bar lotado de gente ou date individual/coletivo com pessoas desconhecidas”, acrescentou mais um. Também tem seguidor defendendo o rapper e dizendo que ele não é o único que está causando aglomeração com shows.

Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é “Deus”, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas. pic.twitter.com/xBsWaCWGl9 — Lana de Holanda (@lanadeholanda) December 7, 2020

E me surpreende um mano igual o Djonga fazer uma fita dessa, logo ele tão esclarecido dos problema de quebrada, sabe como a máquina do sistema funciona, e tá lá fingindo que tá tudo certo.

Periferia tem que ficar é ligeira e se cuidar, pq por noiz é só nossa mãe e Deus — Dark Esteban (@AdolphoBrandao) December 7, 2020

serio que o povo tá defendendo o djonga falando que ele tem que “por comida na mesa”? KKKKKKKK piadaaaa, o cara ganha mais que nós tudo junto — Cíntia Freire (@cintia_freireK) December 7, 2020

Sobre o show de Djonga e outros casos: por favor, não comparem TER QUE se expor a riscos de contágio para trabalhar, participar de eleição, ir ao médico ou mercado com OPTAR POR se expor para ir a um show, bar lotado de gente ou date individual/coletivo com pessoas desconhecidas. — Victor Varela (@victorvarela_rn) December 7, 2020

Ver gente passando pano pro djonga falando que ele tem equipe pra pagar (como se não pudesse fazer isso sem show com aglomeração), que teve artista branco que fez o mesmo e ngm falou nada (????? GENTE???) PELO AMOR DE DEUS — Cris 🇾🇪 (@crispfc2) December 7, 2020