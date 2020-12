‘A Fazenda 12’: Stéfani se revolta após ser chamada de ‘insuportável’ por Lidi

As peoas discutiram e, durante a briga, a ex-participante do De Férias com o Ex jogou na cara da atriz que sempre defendeu ela

Reprodução/Record Stéfani perdeu o controle e chorou muito em 'A Fazenda 12'



O jogo da discórdia que aconteceu na noite de domingo, 7, em “A Fazenda 12” foi marcado por um desentendimento entre Stéfani e Lidi. Durante a discussão, a ex-participante do “De Férias Com o Ex” ficou revoltada por ser chamada de “insuportável” pela atriz. A briga não parou por aí e as peoas continuaram batendo boca no quarto. “Quando as pessoas falavam mal de você nas suas costas eu te defendia, dava a cara a tapa”, disse Stéfani chorando. Lidi rebateu dizendo que nos últimos dias a peoa só reclamava. Stéfani falou que a atriz tinha que se olhar no espelho porque também reclamava de tudo. “Você está me julgando, mas você faz igual. Eu também quero participar das coisas, eu também quero ir para a final igual todo mundo. Agora, na última semana eu me decepcionar com uma das pessoas que mais gostava aqui dói”, afirmou a ex-MTV.

Lidi falou para Stéfani parar de se fazer de vítima e explicou que se afastou dela porque nos últimos dias ela realmente estava insuportável. A revolta de Stéfani começou depois que Mateus vetou ela de participar da Prova de Fogo que Biel venceu. A ex-De Férias com o Ex chegou a dizer para Lidi, fazendeira da semana, tinha mudado de postura depois que conquistou o chapéu. “Você só dá atenção para quem antes falava mal de você pelas costas. O Brasil está vendo e não esquece dos motivos que fizeram você voltar da roça.” Depois da calorosa discussão, Stéfani continuou chorando e Lidi abaixou a guarda e foi tentar se entender com a peoa. Quem intermediou a conversa dando diversos conselhos foi Jojo Todynho.

A Lidi, que passou o programa inteiro reclamando (sem parar) fez isso com a Stefani, e ainda disse que se a Stefani ficava do lado dela, o problema era da Stefani, e vocês achando a Lidi perfeita por ela ser “engraçada” #AFazanda12 pic.twitter.com/qcGwHSN6nS — Mary Jane (@btwhalll) December 7, 2020