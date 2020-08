Dua Lipa descobre que idosos não sabem quem ela é; assista ao vídeo

A cantora britânica substituiu o apresentador Jimmy Kimmel no talk show dele na TV americana

Reprodução/YouTube Dua Lipa entrevistou idosos sobre a música pop



Dua Lipa participou do talk show americano “Jimmy Kimmel Live” nesta segunda-feira (10) e fez uma descoberta importante: os idosos não fazem ideia de quem ela seja. A cantora, que substitui o apresentador Jimmy Kimmel nesta semana, fez uma série de entrevistas por vídeo com idosos sobre música. Ela perguntou como eles definiam o pop e se eles conheciam uma tal de Dua Lipa — e, para a surpresa da cantora, ninguém sabia que estava conversando com a própria Dua Lipa. “Isso é uma pessoa?”, perguntou um dos entrevistados. Outra, mais julgadora, criticou várias das roupas que a cantora usou no passado. Assista ao vídeo abaixo, em inglês:

A cantora britânica segue divulgando o álbum “Future Nostalgia“, o segundo da carreira, lançado em março deste ano. Com os hits “Don’t Start Now” e “Physical”, ela conseguiu emplacar o disco no topo da parada do Reino Unido e na 4ª posição no ranking da Billboard, nos Estados Unidos. A pandemia da Covid-19, no entanto, fez com que a cantora adiasse a turnê do segundo álbum, prevista para este ano. A tour vai começar em janeiro de 2021 com shows na Europa. Vale lembrar que Dua Lipa chegou a fazer uma participação no “BBB 20“, neste ano. Ela fez uma live exclusiva para os participantes na reta final do reality show.