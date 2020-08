Sem máscaras, motociclistas se aglomeram em show do Smash Mouth nos EUA

O Smash Mouth participou de um festival para motociclistas em uma cidade da Dakota do Sul neste domingo (9)

Reprodução/Twitter Multidão se aglomerou em show do Smash Mouth neste domingo (9)



Milhares de motociclistas participaram de um show do Smash Mouth neste domingo (9), em Sturgis, no estado americano da Dakota do Sul. Sem máscaras, eles se aglomeraram para assistira à banda. O grupo foi uma das atrações do festival Sturgis Buffalo Chip, destinado exclusivamente a motociclistas. A expectativa é de que 250 mil pessoas participem do evento de 10 dias, cuja programação inclui um festival de tatuagens, exibições de motocicletas e roller derby. Os organizadores garantiram que o festival seguiria as normas do governo dos Estados Unidos contra o coronavírus, disponibilizando álcool em gel e exigindo que os participantes usassem máscaras, mas o que se viu nas redes sociais foi uma situação bem diferente. Os EUA têm 4,9 milhões de casos de Covid-19 e mais de 160 mil mortes pela doença, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Vídeos compartilhados no Twitter e no Instagram mostraram que os motocicletas não usavam máscaras e ignoraram o isolamento social para tentar chegar perto do palco onde o Smash Mouth tocou. O vocalista da banda, Steve Harwell, também não ligou para o descumprimento das normas. “Estamos todos juntos hoje! F***-se essa besteira de Covid“, disse durante o show. Vale lembrar que o Smash Mouth ficou muito conhecido mundialmente pelo hit “All Star” e por “I’m a Believer”, versão da música do The Monkees que foi regravada para a trilha sonora de “Shrek“. A banda não lança um disco desde “Magic”, de 2012. Veja abaixo vídeos do show de ontem: