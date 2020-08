‘Watermelon Sugar’: Harry Styles conquista o topo da parada da Billboard pela primeira vez

O cantor é o segundo ex-One Direction a conseguir o feito

Reprodução Harry Styles emplacou "Watermelon Sugar" no topo da Billboard



Harry Styles chegou ao topo da parada Billboard Hot 100, a principal dos Estados Unidos, pela primeira vez em sua carreira. “Watermelon Sugar” teve crescimento inesperado nesta semana, pulando da sétima posição para o primeiro lugar. O cantor é o segundo ex-integrante do One Direction a conseguir o feito – Zayn, em 2016, também conseguiu, com “Pillowtalk”, em 2016. Nesta mesma semana, Billie Eilish conseguiu seu terceiro single de estreia entre o top 10, com “My Future”, que emplacou o sexto lugar.

A música “Watermelon Sugar”faz parte de “Fine Line“, álbum solo do ex-One Direction lançado em dezembro do ano passado. Outras faixas do álbum que ganharam clipe são “Lights Up”, “Adore You” e “Falling”. A coletânea é o segundo trabalho de estúdio de Styles desde o fim da boyband – recentemente, o grupo completou 10 anos de existência e seus ex-membros usaram as redes sociais para celebrar a data.

O cantor tinha duas apresentações previstas para outubro no Brasil, mas adiou os shows por causa da pandemia de coronavírus. Agora, a previsão é que Styles desembarque por aqui em setembro de 2021 com a turnê “Love on Tour”. Quem já adquiriu os ingressos para outubro, poderá utilizá-los nas novas datas. O astro também adiou maratona de shows na Europa e na América do Norte, onde passaria a partir de junho. Niall Horan era outro ex-One Direction que também tinha shows marcados no Brasil e acabou cancelando sua vinda.