Dua Lipa é confirmada no line-up do Rock In Rio 2022

Cantora foi anunciada nesta terça-feira, 14, e se apresentará no último dia do festival; esta será sua estreia no evento

A organização do Rock In Rio confirmou mais uma atração da edição de 2022 do festival. A cantora britânica e vencedora do Grammy Dua Lipa foi anunciada como headliner do festival e irá se apresentar no dia 11 de setembro de 2022, no último dia do evento. Além dela, a brasileira Ivete Sangalo também irá se apresentar neste dia. Dona de hits como ‘Don’t Start Now’, ‘Levitating’ e ‘New Rules’, a britânica é um dos principais nomes da música pop atual. Na última edição do Grammy, Dua Lipa levou o prêmio de Melhor Álbum Vocal de Pop por seu último trabalho, ‘Future Nostalgia’. Além da cantora, Justin Bieber e Demi Lovato foram as outras estrelas do pop que foram anunciadas no line-up do festival.