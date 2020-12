Dudu Surita faz estreia como produtor musical com a cantora Manu Cabanas

Artistas trabalham juntos em um single que promete ser dançante e que não sai da cabeça

Divulgação Dudu Surita e Manu Cabanas anunciam parceria



Depois de despontar como influenciador digital, fazer sucesso como colírio da revista “Capricho” e apresentar o programa “Estação Teen”, na RedeTV!, Dudu Surita fará sua estreia como produtor musical. Ele será responsável pela produção e composição do novo single da cantora Manu Cabanas e a ideia é trabalhar em um hit dançante e com uma letra chiclete. “Está sendo muito legal e desafiador trabalhar nessa nova fase da carreira da Manu Cabanas. Fico feliz que ela tenha confiado em mim para dar as direções desse trabalho inédito como produtor musical e engenheiro do som, sendo uma estreia aguardada na minha carreira”, afirmou Dudu. Manu também está empolgada com essa parceria e já pensa em novos trabalhos com o artista. “Estou feliz porque estamos tendo uma conexão profissional positiva. Todos os detalhes durante a produção musical estão sendo bem trabalhados e por isso tenho certeza de que o meu novo single terá uma vibe inusitada. Espero que seja o primeiro de muitos outros projetos com o Dudu e que vocês curtam o resultado final”, afirmou a cantora.