Ellen Jabour vira meme ao criticar tom político em shows de Rage Against the Machine e Roger Waters

Apresentadora virou piada por citar artistas que cantam músicas que possuem um viés político; ela se manifestou após a repercussão do seu comentário

Reprodução/Instagram/ellenjabour Ellen Jabour disse que não gosta de shows que falam de política e declaração repercutiu



Um comentário da modelo e apresentadora Ellen Jabour envolvendo a banda Rage Against The Machine e o cantor Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feria, 18, e gerou memes. Tudo começou quando a artista compartilhou uma reportagem da Rolling Stone sobre como o público reagiu com o tom político da Rage Against the Machine em um recente show que o grupo realizou nos Estados Unidos. Vale ressaltar que a banda de rock é conhecida por cantar músicas com letras que possuem um forte viés político. “Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era para ser de unificação em segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir! Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó”, comentou Ellen.

O post da apresentadora gerou piadas nas redes sociais. “Pensando no cara que sai de casa achando que a banda chamada ‘Ódio Contra o Sistema’ é de um grupo de programadores de detesta o Windows sabe”, brincou um seguidor. “Igual Inimigos da HP, eles não são uma banda que destrói impressoras de uma marca específica não?”, ironizou outro. “Você conhece o conteúdo da obra dos artistas que você acompanha? A culpa não foi do Roger Waters, muito menos do Rage Against the Machine. Esses artistas sempre foram políticos, sempre tiveram um lado. Se discorda, não vai no show”, acrescentou mais um. Em meio a repercussão, Ellen se manifestou: “Gente, vocês não entenderam! Não estava me referindo às letras de música sobre política, mas quando a banda ou músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O Roger Waters, por exemplo, veio falar sobre a nossa política (Brasil) no show dele e criou o maior climão”.