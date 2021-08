Em audição de novo álbum, Kanye West oferece vacina contra Covid-19 aos fãs

Imunizantes da Pfizer foram disponibilizados às pessoas que compareceram no evento nos EUA

Reprodução/Twitter Kanye West fez uma nova audição do seu novo álbum



O cantor Kanye West ofereceu aos fãs que participaram da segunda audição do seu novo álbum, “Donda”, que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos, vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada nas redes sociais do Estádio Mercedes-Benz, local em que o rapper está trabalhando em seu no novo álbum: “Estamos oferecendo vacinas da Pfizer aos fãs presentes na festa de audição desta noite [quinta-feira, 5]”. Há duas semanas, o cantor realizou uma audição semelhante com transmissão ao vivo. Segundo divulgado pela Variety, a data de lançamento do novo álbum do rapper estava planejada para o dia 23 de julho, mas ele decidiu estender o prazo para trabalhar mais nesse novo projeto.

A nova data de lançamento está prevista para o dia 6 de agosto e, para se dedicar ao álbum, Kanye West estaria morando no estádio em que aconteceu a audição. Conforme divulgado pela People, a empresária Kim Kardashian voltou a demonstrar apoio ao novo trabalho do seu ex-marido e compareceu no evento com os quatro filhos do casal. “Donda” é o primeiro do rapper desde “Jesus Is King”, álbum gospel que foi lançado em 2019 e rendeu um Grammy ao músico. O nome do seu novo trabalho é uma homenagem a mãe do cantor, que morreu aos 58 anos por complicações de uma cirurgia plástica em 2007.