Taylor Swift solta enigma e fãs desconfiam que Phoebe Bridgers fará participação em ‘Red’

Chris Stapleton e Ed Sheeran também estariam confirmados no álbum que a cantora vai relançar

Reprodução/Twitter/taylorswift13/05.08.2021 Taylor Swift vai lançar em novembro o álbum 'Red (Taylor's Version)'



A cantora Phoebe Bridgers pode fazer uma participação no álbum “Red (Taylor’s Version)”, próximo a ser lançado pela cantora Taylor Swift. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais após a artista postar um vídeo no Twitter com um quebra-cabeça de palavras que deixou os fãs empolgados e, ao mesmo tempo, intrigados. Chris Stapleton e Ed Sheeran são outros nomes que, aparentemente, também já estão confirmados. No entanto, a participação do intérprete de Shape of You já era esperada, uma vez que ele apareceu no álbum “Red” original e, recentemente, contou que tinha regravado sua parte da música Everything Has Changed. “Red (Taylor’s Version)” será lançado no dia 19 de novembro, já está na pré-venda e contará 30 faixas. Taylor decidiu regravar seis dos seus álbuns antigos após ter um desentendimento com o produtor Scooter Braun, que comprou a antiga gravadora da artista e passou a lucrar ao vender sem o consentimento dela os direitos dos discos. Quando lançou “Fearless (Taylor’s Version)”, a cantora também usou as redes sociais para fazer enigmas com os títulos das músicas inéditas que ficaram de fora do álbum original e com os nomes dos convidados.