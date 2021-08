Luísa Sonza tem clipe censurado e se revolta: ‘Vou subir essa porr* no Xvideos’

‘Mulher do Ano’ não está mais disponível no YouTube; cantora foi criticado por citar o site pornô

Reprodução/YouTube/06.08.2021 Luísa Sonza gravou com Vitão clipe que foi censurado no YouTube



O novo clipe da cantora Luísa Sonza foi censurado pelo YouTube e a artista demonstrou sua indignação nas redes sociais. Em Mulher do Ano, Luísa aparecia em cenas quentes com o namorado, o também cantor Vitão. “Acabaram de censurar e bloquear o lyric de Mulher do Ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz. Vou subir essa porra no Xvideos até isso se resolver”, escreveu a cantora no Twitter. O videoclipe foi encontrado por alguns seguidores no site pornô citado pela cantora. “Achei que a Luísa estava zoando dizendo que ia postar o vídeo da música dela no Xvideos, aí fui entrar lá para ver e não é que a mana não estava de zoas”, escreveu uma pessoa. “Assistindo a estreia do clipe da Luísa no Xvideos (risos). Lenda acessível que realmente faz valer o ‘Disponível em todas as plataformas digitais’”.

Por outro lado, Luísa ela também foi criticada, pois muitas pessoas disseram que a plataforma de conteúdo adulto ganhar dinheiro de forma imprópria. “O Xvideos é uma plataforma que lucra diariamente com vídeos de estupro, pedofilia e entre outras formas de agressão. Por favor, mulher, apaga isso”, alertou um fã. “A Luísa Sonza precisa urgente de um ano sabático. Ela precisa sumir geral e focar na vida dela, estudar as plataformas, a vida geral e depois voltar com tudo. Não é o momento, ela precisa disso. Postar o vídeo do clip nos Xvideos foi a pior coisa que ela poderia ter feito”, comentou outro. A música Mulher do Ano faz parte do álbum “Doce 22”, que Luísa lançou no dia 18 de julho. Vale lembrar que o novo trabalho da artista foi disponibilizado bem depois do previsto, pois ela passou cerca de um mês afastada das redes sociais por não aguentar tantas críticas na internet. A artista é frequentemente alvo de ataques virtuais e decidiu dar esse tempo após comentários envolvendo a morte do filho do seu ex-marido, Whindersson Nunes, com Maria Lina.

acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro q só fala bosta ngm faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver. — luísa SONZA (@luisasonza) August 6, 2021

Achei que a Luísa tava zoando dizendo que ia postar o vídeo da música dela no xvideos, aí fui entrar lá pra ver e num é que a mana não tava de zoas 😳 pic.twitter.com/iYdoisQSD0 — Gabriela, a perdida (@naoviajaneeunao) August 6, 2021

nossa a luísa sonza realmente publicou a música dela no xvideos e postou no twitter pic.twitter.com/hKyFekAFqa — 𝕒𝕟𝕟𝕖 ✞ (@foreverablinger) August 6, 2021

Assistindo a estreia do clipe da Luísa no Xvideos kkkkd Lenda acessível que realmente faz valer o "Disponível em todas as plataformas digitais" pic.twitter.com/N53LJkMuYW — Lucas (@luc4scard) August 6, 2021

Eu achava que esse babado da Luisa sonza fosse de algum hacker que havia colocado o clipe dela no xvideos mas foi ela mesma pic.twitter.com/qW4hipzLWc — nay (@itsnawx) August 6, 2021

luisa, o xvideos é uma plataforma que lucra diariamente com vídeos de estupro, pedofilia, e entre outras formas de agressão por favor mulher APAGA ISSO AMANHÃ JÁ VAI TER VIRAL TE MASSACRANDO — cass (@agswildside) August 6, 2021

não adianta em nada ir atacar a luísa por ter postado o lyric da música dela no xvídeos e depois virem comemorar aqui no tt quando algum lançamento de filme é lançado lá e irem consumir vius! apenas um lembrete mesmo — lores (@ddlpromise) August 6, 2021

luisa sonza: GIRL POWER AIN EU SOU MTO FEMINISTA MANAS also luisa sonza: vou colocar meu vídeo no xvideos cujo qual tem vídeos de exploração sexual feminina, estupro, pedofilia wow realmente incrível parabéns https://t.co/fIjV0MHidf — mari 😮‍💨 (@maquinadeflerte) August 6, 2021