Em meio a rumores de affair, Zé Felipe e Ana Castela divulgam trecho de novo ‘feat’ e aparecem ‘agarradinhos’ em clipe
Ex de Virginia prestigiou a apresentação da Boiadeira no Rodeio de Jaguariúna, na sexta-feira (27); música ‘Sua Boca Mente’ será lançada oficialmente na quinta-feira (2)
Zé Felipe e Ana Castela voltaram a agitar os fãs neste fim de semana. Após rumores de um possível romance, os sertanejos divulgaram a prévia do clipe de “Sua Boca Mente”, parceria que será lançada no próximo dia 2 de outubro, às 21h, nos aplicativos de áudio, e no dia 3, ao meio-dia, no YouTube. Na imagem de divulgação, os artistas aparecem em clima de intimidade: ele, de boné e camisa jeans, abraça a cantora por trás, enquanto ela posa com chapéu de cowboy e cinto de fivela em estilo country. A cena reforçou ainda mais as especulações sobre um possível affair.
Os boatos ganharam mais força depois que Zé Felipe prestigiou a apresentação de Ana Castela no Rodeio de Jaguariúna, na sexta-feira (26). O cantor não só acompanhou o show de perto, como também usou um moletom personalizado em homenagem à Boiadeira. Os dois têm sido vistos juntos com frequência.
Apesar da proximidade, nem Zé Felipe, recém-separado de Virginia Fonseca, nem Ana Castela, solteira desde o término com Gustavo Mioto, confirmam o relacionamento. Ainda assim, rumores apontam que a cantora já estaria sendo apresentada à família do sertanejo, em encontros recentes em Goiânia e até em uma possível viagem ao Pantanal ao lado de Leonardo e Poliana Rocha, pais do cantor.
Com música inédita a caminho e uma série de aparições públicas lado a lado, Zé Felipe e Ana Castela seguem movimentando a cena sertaneja — e alimentando a curiosidade do público sobre a vida pessoal.
Veja as publicações dos sertanejos
