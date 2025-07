Ex de Preta Gil, Rafael Dragaud, recorda momentos marcantes ao lado da cantora

‘Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida’, declarou o diretor

Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, manifestou sua tristeza pela morte da cantora, com quem compartilhou momentos significativos nos anos 2000. Ele relembrou a alegria que ela trouxe à sua vida, descrevendo-a como uma “vento feliz” e ressaltando sua luz e sabedoria. “Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade, um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza”

A artista, que também foi casada com o ator Otávio Müller, teve um filho chamado Francisco com ele. Além de seu relacionamento com Otávio, Preta Gil foi casada com Rafael Dragaud, com quem enfrentou a dor da perda de dois bebês. Posteriormente, ela se uniu ao mergulhador Carlos Henrique Lima, mas essa relação terminou quando Preta decidiu se “redescobrir”.

O último casamento de Preta foi com o personal trainer Rodrigo Godoy, que chegou ao fim após uma traição dele durante o tratamento da cantora. Preta expressou sua decepção pela falta de apoio que recebeu nesse período crítico.

