Ex-noivo de Marília se despede: ‘Agradeço por ter compartilhado minha vida com você’

Empresário artístico Yugnir Ângelo ficou noivo da cantora em 2016:’ Descanse em paz’

Reprodução / Instagram

Fãs, amigos e familiares da cantora Marília Mendonça intensificam as homenagens à artista neste sábado, 6. O empresário artístico Yugnir Ângelo usou as redes sociais para publicar um texto de despedida da artista, que faleceu em um acidente aéreo na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Na mensagem, divulgada no Instagram, ele agradeceu por ter vivido ao lado da sertaneja, de quem foi noivo. “Agradeço por ter sido presenteado com a chance de partilhar uma parcela da minha vida com você!! A morte é apenas uma passagem para o outro lado. Descanse em paz! 🥺🖤”, disse na mensagem. Nos stories, o empresário compartilhou um vídeo em que Marília aparece cantando enquanto usa um filtro de borboleta. “Que Deus te receba de braços abertos como você abraçou o Nordeste e o Brasil com suas canções e seu carisma”, completou. Marília Mendonça e Yugnir Ângelo começaram a namorar em 2015 e chegaram a ficar noivos em 2016, mas a relação chegou ao fim em 2017. O velório da cantora acontece no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, neste sábado, com liberação para a presença de fãs a partir das 13h.