Família de Maurílio publica foto que cantor utilizaria no Natal

Enquanto cantor segue internado em Goiânia, familiares utilizaram suas redes sociais para desejar um bom Natal e uma recuperação rápida para o artista

Reprodução/Instagram/mauriliolem/15.12.2021 Cantor passou o Natal internado em Goiânia



A família do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, publicou uma foto tirada pelo artista que seria utilizada para celebrar o Natal. A publicação foi feita pelos familiares no começo da madrugada deste sábado, 25, enquanto o cantor segue internado em Goiânia depois de ter sofrido três paradas cardíacas. Na legenda da foto, a família de Maurílio agradeceu ao amigo do cantor por ter tirado e enviado a fotografia e desejou uma recuperação boa para o cantor. “Tiraram essa foto do Maurílio recentemente e ele havia comentado que usaria a mesma para postar na noite de hoje. Obrigada Daniel por enviar e nos lembrar disso! E nós como família, estamos aqui honrando isso e aproveitando pra deixar esse post como um espaço para desejar boas energias e uma excelente recuperação, pra ele ler quando acordar! Um Feliz Natal à todos, que Jesus abençoe a vida de vocês, assim como Ele está abençoando o Maurílio todos os dias!”, disseram os familiares.