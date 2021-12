Rock in Rio anuncia Guns N’Roses em 2022; veja outras atrações confirmadas hoje

Além dos veteranos, o grupo italiano de rock Maneskin e o brasileiro Djavan também foram anunciados pela organização do festival

Divulgação/Rock In Rio Grupo de rock será um dos headliners da próxima edição do festival



A organização do Rock In Rio 2022 anunciou três novas atrações para a próxima edição do festival. As bandas de rock Guns N’ Roses e Maneskin e o cantor brasileiro Djavan foram confirmados nesta edição. O grupo italiano estreará no festival ao lado dos veteranos donos de hits como “Sweet Child O’Mine” e “November Rain” no dia 8 de setembro, quarta noite do festival. Já o cantor brasileiro se juntará ao Coldplay, a Camila Cabello e ao Bastille no dia 10 de setembro, fechando a lista de atrações do Palco Mundo na penúltima noite do festival. Além do Guns N’ Roses e do Maneskin, outros dois artistas deverão ser anunciados para compor o line-up da noite. Com o anúncio de hoje, apenas o dia 9 de setembro ficou sem nenhuma atração no palco mundo anunciada. Entre os headliners já anunciados, estão Justin Bieber, Post Malone, Iron Maiden, Dua Lipa e o Coldplay.