Briga de Kerline e Lucas Penteado marca primeira festa do ‘BBB 21’

Briga começou depois que o ator tentou bancar o cupido na festa

Reprodução/Globo Kerline chorou após se desentender com Lucas Penteado no 'BBB 21'



A primeira festa do “BBB 21”, que recebeu o nome de Réveillon, foi animada, mas também marcada por um desentendimento entre Lucas Penteado e Kerline. Tudo começou quando o ator tentou bancar o cupido na festa e juntar alguns brothers. Incomodada com a situação, a sister disse: “E se eu quisesse pegar o cupido?”. Lucas entendeu que Kerline estava interessado nele e, depois de um tempo, foi falar com ela. “Quer saber de um bagulho? Quero pegar você e não sei mais o que falar, é isso. Eu pego você fácil, é só você falar que sim”, disse o participante, mas a loira fugiu do assunto. Depois disso, Lucas começou a dizer que a sister “brincou com seu coração” e Pocah tentou reunir os dois para eles se entenderem. A tentativa da cantora não deu certo e os dois continuaram trocando farpas. Quando a festa acabou, Lucas caiu no choro, disse que só estava brincando e precisou ser consolado por outros participantes. Kerline também chorou e acabou virando meme por conta das suas caretas.