Filipe Ret pede liberdade para Oruam durante show no The Town

Declaração foi acompanhada por milhares de fãs e marcou o momento mais político da apresentação; rapper carioca é acusado de jogar pedras em policiais

Jota Erre/Agif/Estadão Conteúdo O rapper brasileiro Filipe Ret durante apresentação no palco Skyline no festival de música The Town



O rapper carioca Filipe Ret fez um dos shows mais aguardados do primeiro dia do The Town, neste sábado (6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além de hits como De Onde eu Venho, Corte Americano e Me Sinto Abençoado, o artista aproveitou o palco principal para se manifestar em defesa de Oruam, preso desde julho. Antes de cantar um de seus maiores sucessos, Ret puxou o coro do público em favor do colega: “Liberdade para Oruam! MC não é bandido”, gritou, enquanto caminhava pela passarela do palco.

A declaração foi acompanhada por milhares de fãs e marcou o momento mais político de sua apresentação, que misturou fogo, fumaça e frequências graves a sucessos do trap. Oruam, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, foi preso em 22 de julho no Rio de Janeiro, acusado de jogar pedras contra policiais para facilitar a fuga de um adolescente apontado como ladrão de carros. Ele chegou a ficar foragido, mas se entregou dias depois. A Justiça negou pedido de habeas corpus apresentado por sua defesa em agosto.

O artista responde a acusações que vão de tentativa de homicídio a outros seis crimes, podendo enfrentar até 71 anos de prisão em caso de condenação máxima. A defesa afirma que ele “não atentou contra a vida de ninguém” e espera esclarecer os fatos no processo. Além das acusações criminais, Oruam também foi multado em R$ 40,5 mil pelo Ibama por manter animais silvestres em casa.

No palco Skyline, Filipe Ret mostrou por que é considerado um dos nomes mais fortes do rap nacional. Com carisma, versatilidade e sucessos cantados em coro pelo público, o show esquentou a tarde fria de Interlagos e consolidou sua presença entre os principais artistas do trap no país.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA