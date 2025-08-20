Gilberto Gil leva turnê de despedida ‘Tempo Rei’ para Buenos Aires
Apresentação na Argentina acontecerá no dia 31 de outubro, na Movistar Arena; cantor ainda passará em 2025 por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife
Gilberto Gil levará sua turnê de despedida, intitulada “Tempo Rei”, para Buenos Aires, onde se apresentará no dia 31 de outubro, na Movistar Arena. Os fãs poderão adquirir ingressos a partir de hoje, 20 de agosto, marcando a oportunidade de ver o artista em um momento especial de sua carreira. Essa turnê é uma celebração dos 60 anos de trajetória musical de Gil e representa sua despedida dos palcos, com um repertório que inclui grandes sucessos da música popular brasileira. Inicialmente, a turnê estava programada para se encerrar em 2025, mas foi prorrogada até 2026, com um show em Belém (PA) agendado para 21 de março.
Durante 2025, o cantor fará apresentações em diversas cidades do Brasil. Entre os locais confirmados estão Porto Alegre, onde se apresentará no dia 6 de setembro, e São Paulo, com shows nos dias 17 e 18 de outubro. O Rio de Janeiro também receberá Gil nos dias 25 e 26 de outubro, seguido por Fortaleza em 15 e 16 de novembro, e Recife nos dias 22, 23 e 28 de novembro.
A turnê culminará em Salvador, onde Gil fará seu último show no dia 20 de dezembro. Além das apresentações ao vivo, o artista também promoverá um cruzeiro temático, chamado Navio Tempo Rei, que partirá de Santos (SP) no dia 1º de dezembro e seguirá até 4 de dezembro.
Publicado por Nícolas Robert
*Reportagem produzida com auxílio de IA
