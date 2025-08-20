Jovem Pan > Entretenimento > Música > Gilberto Gil leva turnê de despedida ‘Tempo Rei’ para Buenos Aires

Gilberto Gil leva turnê de despedida ‘Tempo Rei’ para Buenos Aires

Apresentação na Argentina acontecerá no dia 31 de outubro, na Movistar Arena; cantor ainda passará em 2025 por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 09h04
Gilberto Gil levará sua turnê de despedida, intitulada 'Tempo Rei', para Buenos Aires, onde se apresentará no dia 31 de outubro, na Movistar Arena

Gilberto Gil levará sua turnê de despedida, intitulada “Tempo Rei”, para Buenos Aires, onde se apresentará no dia 31 de outubro, na Movistar Arena. Os fãs poderão adquirir ingressos a partir de hoje, 20 de agosto, marcando a oportunidade de ver o artista em um momento especial de sua carreira. Essa turnê é uma celebração dos 60 anos de trajetória musical de Gil e representa sua despedida dos palcos, com um repertório que inclui grandes sucessos da música popular brasileira. Inicialmente, a turnê estava programada para se encerrar em 2025, mas foi prorrogada até 2026, com um show em Belém (PA) agendado para 21 de março.

Durante 2025, o cantor fará apresentações em diversas cidades do Brasil. Entre os locais confirmados estão Porto Alegre, onde se apresentará no dia 6 de setembro, e São Paulo, com shows nos dias 17 e 18 de outubro. O Rio de Janeiro também receberá Gil nos dias 25 e 26 de outubro, seguido por Fortaleza em 15 e 16 de novembro, e Recife nos dias 22, 23 e 28 de novembro.

A turnê culminará em Salvador, onde Gil fará seu último show no dia 20 de dezembro. Além das apresentações ao vivo, o artista também promoverá um cruzeiro temático, chamado Navio Tempo Rei, que partirá de Santos (SP) no dia 1º de dezembro e seguirá até 4 de dezembro.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA

