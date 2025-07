Gilberto Gil se pronuncia sobre morte de Preta de Nova York e diz que cantora será repatriada para o Brasil

Cantora morreu neste domingo (20) em decorrência de complicações do câncer; ela estava nos Estados Unidos, onde tentada mais um tratamento para combater a doença

Reprodução/Instagram @pretagil Gilberto Gil, pai de Preta GIl, confirmou a morte da cantora por meio das redes sociais



O cantor Gilberto Gil, pai da cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20), informou por meio das redes sociais que está no Estados Unidos cuidando dos precedimentos para repatriar a filha para o Brasil. “É com tristeza que informado o falecimento de Preta maria Gadelha Gil Moreira, em Nova York, onde estamos neste momento cuidando dos precidmento para sua repatriação ao Brasil”, escreveu o artista em uma publicação em sua conta no Instagram. “Pedimos a compreensao de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da impresa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas”, finalizou. Preta, que estava em Nova York desde o começo do ano tratando um câncer que voltou no ano passado, faleceu neste domingo em decorrência da doença.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp