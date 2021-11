Zezé Di Camargo explica por que não comercializará última música com Marília Mendonça

‘Acho que seria de bom grado e respeitoso entregar esse material a dona Ruth, mãe da Marília’, declarou

O cantor Zezé Di Camargo decidiu que não vai comercializar a última música que gravou com a cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira, 5, aos 26 anos. A sertaneja gravou a canção Você Não é Assim em um projeto para comemorar os 30 anos da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. “Tomei uma decisão que ainda nem comuniquei ao meu escritório, uma decisão irrevogável. Essa gravação com a Marília tem cerca de duas horas. Acho que seria de bom grado e respeitoso entregar esse material a dona Ruth, mãe da Marília. Não vou usar isso comercialmente. Vou dar esse material de presente à família”, afirmou o cantor que participou do “Mais Você” nesta segunda-feira, 8.

A atitude de Zezé foi elogiada nas redes sociais pelos telespectadores de Ana Maria Braga, que retornou ao comando da atração matinal nesta segunda. “Eu não me vejo no direito de colocar isso no mercado. Eu quero que eles façam o que quiserem desse material, não me acho no direito de usufruir disso. Já que ela não pôde ver isso pronto, não me vejo no direito de fazer isso”, comentou o cantor. Marília era uma grande fã de Zezé, mesmo o sertanejo achando que a artista já tinha o superado em sua contribuição para música sertaneja. O irmão de Luciano disse também que não foi fácil receber a notícia de que Marília não sobreviveu ao acidente. “Neguei a morte dela, não quis acreditar e fiquei muito impactado. Marília era gigante na música. Será que não sabia que ela se tornou maior que eu?! Será que não caiu a ficha dela de como ela era grande?! Os papéis se inverteram e ela continuava a minha fã, com humildade, generosidade. Era ela que estava sendo generosa comigo”, concluiu.