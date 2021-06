Kim Kardashian cai no choro ao falar sobre a crise no casamento com Kayne West

Reality show que segue a vida da família Kardashian mostra desabafo da estilista às irmãs durante viagem ao Lago Tahoe

Reprodução/Instagram Kim Kardashian pediu o divórcio de Kayne West em fevereiro



O penúltimo episódio de “Keeping Up With The Kardashians”, reality show que mostra a intimidade da família Kardashian, mostrou Kim emocionada com a crise em seu casamento com Kayne West. As cenas foram gravadas durante uma viagem do clã ao Lago Tahoe, nos Estados Unidos, em novembro de 2020, portanto antes de ela pedir o divórcio, em fevereiro deste ano. “Ele deveria ter uma mulher que o apoia em todos os momentos e viaja com ele, que poderia se mudar para o Wyoming, mas eu não posso. Eu me sinto como um fracasso e é tipo meu terceiro casamento. Eu sou uma grande fracassada”, lamentou Kim, durante conversa com suas irmãs, sem conseguir conter as lágrimas.

Com os nervos à flor da pele, Kim protagonizou uma discussão sobre cookies com sua irmã Khloé durante o episódio. “Eu não disse não a esses cookies? Tire-os daqui, ganhei sete quilos”, reclamou. “Vou jogá-los no banheiro. Não posso comê-los e não estou brincando.” A socialite e estilista segue para o quarto e, então, desabafa sobre a ruína de seu casamento. O casamento de Kim Kardashian e Kayne West durou sete anos. Juntos, eles tiveram quatro filhos: as meninas North, 7 e Chicago, 3, e os garotos Saint, 5, e Salmo, 2.