Novas cenas de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ são reveladas; assista

Doutor Octopus e Dr. Estranho aparecem em novas imagens do longa que estreia dia 16 de dezembro

Reprodução/Sony/23.08.2021 Homem-Aranha 3 estreia dia 16 de dezembro no Brasil



Há uma semana do lançamento, a Sony revelou mais duas cenas inéditas de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa‘. Em uma delas, o vilão Doutor Octopus aparece confundindo o Peter Parker de Tom Holland com o de Tobey Maguire. Os dois lutam entre um engarrafamento enquanto Peter tenta salvar uma vítima. Na segunda cena revelada, o teioso interage (e atrapalha) com Doutor Estranho durante a criação de um feitiço. Na noite de quinta-feira, 9, a Sony também revelou que o início do novo longa-metragem fará referência ao fim de ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’ quando J.J. Jameson revela a verdadeira identidade do super-herói.

Assista abaixo as cenas divulgadas: