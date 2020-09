Lady Gaga vive ilusão traumática em clipe de ‘911’; assista

‘911’ foi mais uma música do ‘Chromatica’ que ganhou videoclipe impecável nesta sexta-feira (18)

Reprodução/YouTube Lady Gaga serviu os fãs mais uma vez em produção impecável de novo videoclipe



Lady Gaga divulgou nesta sexta-feira (18) o clipe de “911”, uma das canções do seu álbum mais recente, “Chromatica“. O vídeo impecável traz cenários e figuras deslumbrantes, em uma história de fantasia vivida pela cantora. No final, um shortfilm com atuação de Gaga revela o cenário real das ilusões criadas pela personagem. “911” se junta às canções “Stupid Love“, “Rain On Me” e “Sour Candy” que também já ganharam videoclipes neste ano. No VMA 2020, Lady Gaga foi eleita a Artista do Ano e parceria com Ariana Grande foi escolhida como a música do ano.

Assista ao clipe de ‘911’: