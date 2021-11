Murilo Huff explica sumiço e diz que tenta se recompor da morte de Marília Mendonça

Cantor comentou por que decidiu ficar afastado das redes sociais e revelou se irá ou não cumprir sua agenda de show em dezembro; compromissos de dezembro já estão cancelados

Reprodução/Instagram/murilohuff/23.11.2021 Murilo Huff é pai de Léo, fruto da sua relação com Marília Mendonça



Longe das redes sociais desde a morte de Marília Mendonça, o cantor Murilo Huff apareceu no Twitter na última segunda-feira, 22, para falar com os fãs e dizer como está se sentindo. “Sei que estou meio sumido, mas prometo que aos poucos vou voltando… só estou dando um tempo para cabeça assimilar tudo e para me recompor e também não quero passar tristeza para vocês, muito pelo contrário! Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho”, escreveu o artista que namorou com Marília e tem um filho com ela, o pequeno Léo, que está prestes a completar 2 anos. A última postagem feita no Instagram do artista foi dia 9 de novembro, quatro dias depois da Rainha da Sofrência morrer vítima de um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Na publicação, a equipe de Murilo informou que todos os compromissos profissionais do cantor em novembro estavam desmarcados. No Twitter, o sertanejo informou que está com vários shows marcados para dezembro e que cumprirá sua agenda. “Prometo que até lá estarei melhor e darei o meu melhor para vocês”, afirmou.

sei que to meio sumido, mas prometo que aos poucos vou voltando… só tô dando um tempo pra cabeça assimilar tudo e pra me recompor e tb nao quero passar tristeza pra vocês, mto pelo contrário! Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho ♥️ — Murilo Huff (@murilohuff) November 23, 2021