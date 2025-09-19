Jovem Pan apresenta com exclusividade o show do 40 FINGERS antes da estreia do grupo no Brasil

Quarteto italiano que vem surpreendendo o mundo com suas releituras de clássicos do rock, do pop e de trilhas icônicas terá apresentação inédita exibida pela Jovem Pan News, neste sábado, dia 20 de setembro, às 0h

Divulgação O grupo foi formado em 2018 pelos músicos Matteo Brenci, Emanuelle Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori



A Jovem Pan anuncia a exibição, na TV Jovem Pan News, de uma apresentação do grupo italiano 40 FINGERS, reconhecido mundialmente por suas emocionantes releituras de sucessos do rock, do pop e de trilhas sonoras marcantes. O show será exibido em duas oportunidades: INÉDITO – no sábado (20) para domingo (21), às 00h00 e REPRISE –no domingo (21) para segunda-feira (22), também às 00h00, como prévia da aguardada vinda do quarteto ao Brasil.

Formado em 2018 pelos músicos Matteo Brenci, Emanuelle Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori, o grupo acumula mais de 350 milhões de visualizações nas redes sociais e coleciona feitos notáveis. O Queen divulgou em seu site oficial a versão de Bohemian Rhapsody feita pelo quarteto, e nomes como Andrea Bocelli, Tori Kelly e Andy Summers (The Police) já colaboraram com os músicos.

No repertório, o público pode esperar versões arrebatadoras de músicas como Sultans of Swing, Africa, The Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Libertango, além de interpretações marcantes de trilhas de cinema e TV, como Star Wars, Harry Potter, O Último dos Moicanos e clássicos da Disney.

Após a exibição exclusiva do show internacional, os fãs brasileiros terão a chance de viver a experiência ao vivo: o 40 FINGERS se apresenta no dia 26 de setembro em Curitiba e em São Paulo no dia 28 de setembro, marcando sua primeira vez no país.

