JuPat abre caminhos para o novo disco com o single ‘Acordar’; ouça

JuPat está prestes a lançar seu novo disco. Abrindo caminhos para o trabalho, a artista divulga nesta sexta-feira (12) o single “Acordar”. A faixa, composta em parceria com Dandy Poeta, constrói ponte entre “Toda Mulher Nasce Chovendo”, lançado em 2018, e “Nadando com os Peixes que Voam”, ainda em fase de produção.

“Essa letra veio em plena turbulência daquele período eleitoral de 2018, quando estávamos assistindo diante dos nossos próprios olhos a chegada de um cenário de ódio, demolição e ataques à liberdade de ser e de amar. Registramos esse tempo e projetamos, verso a verso, um escape para tudo isso. O mais interessante é perceber que, apesar de ter sido escrita há quase 2 anos, é um papo extremamente atual. O cenário político nos traz essa sensação. A destruição vem de uma forma cada vez mais forte e mais explícita, acentuada agora pela pandemia, por esse clima de estarmos vivendo coisas que só víamos em filmes de distopia”, contou a artista.

Em “Acordar”, JuPat desenha a vida e morte, verbalizando ainda suas desconstruções sonoras. Se antes era conhecida por partir da estética encontrada no rap, agora começa suas outras experimentações em um universo mais solto e livre, ouvindo – como sempre – o que as camadas mais profundas do seu corpo querem dizer e cantar.

Ouça:

Segundo a artista, uma das principais inspirações para o clipe foi o filme “Koyanisqatsi”. Nele, uma produção sem diálogos e com imagens cheias de beleza retratam a auto-destruição da humanidade.