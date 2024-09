Justin Timberlake faz acordo e aceita se declarar culpado após dirigir sob influência de álcool

A audiência para formalizar o acordo está agendada para esta sexta-feira (13); com isso, o caso deixa de ser tratado como uma violação criminal e passa a ser classificado como infração de trânsito

Reprodução/Instagram/@justintimberlake Com essa decisão, o caso deixa de ser tratado como uma violação criminal e passa a ser classificado como uma infração de trânsito



Justin Timberlake, de 43 anos, chegou a um entendimento legal para resolver as acusações de dirigir sob influência de álcool, que surgiram em junho deste ano. O cantor concordou em se declarar culpado por “dirigir com a capacidade prejudicada,não por embriaguez ao volante”, enquanto a acusação de embriaguez ao volante foi retirada. A multa que Timberlake terá que pagar varia entre 300 e 500 dólares. A audiência para formalizar o acordo está agendada para a próxima sexta-feira, dia 13. Com essa decisão, o caso deixa de ser tratado como uma violação criminal e passa a ser classificado como uma infração de trânsito.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No entanto, a carteira de habilitação do artista permanecerá suspensa, uma vez que ele se negou a realizar o teste do bafômetro no momento da abordagem. O incidente que resultou na prisão de Timberlake ocorreu em 18 de junho de 2024, nos Hamptons, quando ele foi flagrado dirigindo na contramão e desrespeitando uma sinalização de parada obrigatória. Na ocasião, o cantor se declarou inocente e foi liberado sem a necessidade de pagar fiança.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller