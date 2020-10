KISS remarca novamente shows no Brasil por causa da pandemia; veja novas datas

Apresentações em Brasília e Uberlândia foram canceladas

Na tarde desta terça-feira, 13, a Mercury Concerts, responsável pela turnê ‘End Of The Road World Tour’ da banda KISS no Brasil, anunciou que os shows de novembro serão adiados novamente por causa da pandemia de Covid-19. Os shows inicialmente aconteceriam em maio de 2020 e também foram postergados por causa da doença. “Não será possível realizar a turnê em novembro deste ano, tal como esperado, haja vista que a pandemia do coronavírus persiste e, as autoridades públicas mantêm restrições a aglomerações neste momento, em vários Estados/Municípios”, diz a nota enviada à imprensa.

Os shows na cidade de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná ficaram para outubro de 2021. Todos os ingressos adquiridos serão válidos para as novas datas, não havendo necessidade de trocaou substituição de nenhum ticket. As apresentações em Brasília e Uberlândia não serão reagendadas. De acordo com a Mercury Concerts, quem comprou ingressos para as duas localidades precisa procurar as empresas responsáveis pelas vendas das entradas. Em Brasília a produtora Opus Entretenimento, ticketeira Uhuu, e em Uberlândia a produtora BConcerts, ticketeira Ingresso Rápido.

Veja abaixo as novas datas para a turnê ‘End Of The Road World Tour’ no Brasil: