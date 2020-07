Kylie Minogue lança a inédita ‘Say Something’; vem ouvir

Faixa inédita foi lançada nesta quinta-feira (23) e integra o próximo álbum da cantora, ‘Disco’, que chega em novembro

Reprodução/Instagram Kylie Minogue está de volta com novo trabalho inédito



Saiu nesta quinta-feira (23) o novo single de Kylie Minogue, a faixa “Say Something”. A canção foi anunciada juntamente com o novo álbum, “Disco”, nesta semana. O décimo quinto álbum de estúdio da cantora chega às plataformas streaming no dia 6 de novembro. Em entrevista recente à GQ, Kylie disse que o novo trabalho terá um pop mais maduro. “Música disco adulta. É difícil até para mim explicar. Mas até os adultos precisam de diversão pop pura”, definiu.

“Disco” sucede “Golden”, álbum de 2018 que angariou muitos elogios da crítica e chegou ao topo dos mais vendidos no Reino Unido. Kylie Minogue veio ao Brasil no início de março, antes da quarentena, para o Festival GRLS!, em São Paulo. Foi a terceira vez da artista no país, que soma passagens por São Paulo em 2008 e também em 2015, durante um show particular voltado apenas para alguns convidados no baile de gala beneficente.

Ouça ‘Say Something’: