Lady Gaga encara banheira com gelo como preparação para o VMA 2020

Processo faz parte do tratamento da cantora contra a fibromialgia e ajuda a aliviar dores musculares

Reprodução/Instagram Lady Gaga e Ariana Grande devem cantar 'Rain On Me' em apresentação da MTV



Lady Gaga compartilhou com os fãs nesta quarta-feira (26) seu mergulho em uma banheira com gelo, que faz parte do tratamento da artista contra a fibromialgia, doença que provoca dor e fraqueza muscular generalizada. Gaga será uma das atrações do VMA 2020, no próximo domingo (30), e é esperado que cante “Rain On Me” com Ariana Grande no palco. Anteriormente, Lady Gaga já explicou como os banhos com gelo a ajudam a aliviar as dores: após 5 a 10 minutos na banheira gelada, ela fica 20 minutos na água quente e, por fim, mais 20 minutos com compressas de gelo pelo corpo. O tratamento auxilia na circulação do sangue, já que os vasos são contraído e dilatados num curto espaço de tempo.

Miley Cyrus, The Weeknd, BTS, Doja Cat, Maluma e CNCO também se apresentam no VMA 2020. A cerimônia acontece em 30 de agosto, em Nova York, com apresentação de Keke Palmer. Gaga e Ariana Grande são as artistas com mais indicações, nove cada. “Rain On Me” concorre ao prêmio principal, o de clipe do ano, com “Everything I Wanted”, de Billie Eilish; “Godzilla”, de Eminem e Juice WRLD; “Life Is Good”, de Future e Drake; “The Man”, de Taylor Swift; e “Blinding Lights”, de The Weeknd.