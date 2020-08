Nova minissérie baseada em ‘Tiger King’ focará em rival de Joe Exotic

Atriz Kate McKinnon vai produzir e estrelar série sobre Carole Baskin, cuidadora de felinos que ganhou destaque em produção da Netflix

Divulgação/Netflix Série da Netflix levantou suspeita sobre envolvimento de Carole Baskin em desaparecimento de ex-marido



A atriz Kate McKinnon, integrante do “Saturday Night Live”, irá produzir e estrelar uma minissérie sobre Joe Exotic, o cuidador de felinos que ficou conhecido mundialmente pela série documental “Tiger King“, lançada neste ano pela Netflix. Segundo o Deadline, McKinnon já foi confirmada como intérprete de Carole Baskin, a rival de Exotic que é suspeita de envolvimento no desaparecimento de seu primeiro marido, Don Lewis. Com título provisório de “Joe Exotic”, a produção da NBC é a segunda em desenvolvimento após o sucesso de “Tiger King”. Em maio, Nicolas Cage foi anunciado como protagonista em outra minissérie da CBS.

A produção da NBC será baseada na segunda temporada do podcast “Over My Dead Body”, que narra a história de Joe Exotic após a morte do marido quando ele decidiu assumir uma nova identidade – agora com mullets e o cabelo pintado de loiro. Com a criação de seu zoológico de felinos, ele acaba entrando em conflito com a ativista Carole Baskin, que também é dona de uma reserva para tigres, leões e outros animais. “Tiger King” foi um dos maiores sucessos da Netflix em 2020.