Lexa está poderosa no clipe de ‘Sussu’ para marcar divulgação de álbum; confira

Funkeira lançou álbum homônimo com nove faixas no total, incluindo ‘Chama Ela’ e ‘Aquecimento da Lexa’

Reprodução/Instagram/lexa 'Sussu' é uma das seis músicas inéditas do novo álbum de Lexa



Lexa lançou o segundo álbum da sua carreira na quinta-feira (17) e, para celebrar, divulgou o clipe de “Sussu”, faixa inédita que integra a coletânea. No vídeo, a funkeira aparece poderosa com looks de biquínis enfeitados para dizer que está numa fase suave da vida. O álbum “Lexa” reúne nove faixas, três delas já conhecidas do público: “Chama Ela”, com Pedro Sampaio; “Aquecimento da Lexa” e “Treme Tudo”. Entre as novas músicas, tem parceria com Luísa Sonza (“Quebrar seu Coração”), Psirico (“De Novo e De Novo”) e Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto (“Quase Lá”).

Ouça o álbum ‘Lexa’:



Veja o clipe: